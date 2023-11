Calcio C, Rimini, pro e contro di un rinvio inatteso

Ogni volta che succede qualcosa di strano il Rimini ci finisce sempre in mezzo. Che ci siano problemi atmosferici o squadre escluse dal campionato (vedi il Siena l’anno scorso), in un modo o nell’altro il Rimini ne viene coinvolto. Qualche mese fa per esempio fu paradossale aver prenotato un albergo a Gubbio e un altro a Pontedera in attesa di capire se il Siena avrebbe preso parte oppure no ai play-off: una decisione tardiva che costrinse la Lega a rivedere la griglia. Il Rimini si trovò nella scomoda posizione di non sapere fino all’ultimo il nome del suo avversario al 1° turno e così si trovò costretto a prenotare due alberghi. Situazione che non toccò nessun altro perché era il Rimini la squadra che doveva giocare in trasferta.

Per non parlare della pandemia (evento si spera unico) che interruppe il campionato e fece scivolare il Rimini in Serie D a causa di un algoritmo.

Ora l’allerta meteo arancione in una regione come la Toscana, che non c’entra nulla con Sestri Levante, cittadina ligure situata in provincia di Genova, dove per altro l’allerta è scattata già a metà della settimana scorsa. Però il Sestri Levante non ha lo stadio a norma (lo sarà nel 2024) e quindi da inizio campionato è ospitato a Carrara. Dove ieri non si poteva giocare: un rinvio che presenta pro e contro per il Rimini.

Il lato positivo

Due elementi top del centrocampo, quali Marchesi e Delcarro, avranno più tempo per recuperare meglio dai rispettivi infortuni. Sono già in ripresa e pertanto questa sosta forzata fa indubbiamente il loro gioco. Tradotto, lunedì al Romeo Neri contro la Spal entrambi potrebbero anche accomodarsi in panchina. E salvo intoppi saranno di sicuro presenti per il recupero con il Sestri Levante. Inoltre con la Spal, la squadra di Troise giocherà per la terza gara consecutiva in casa dopo Ancona e Lucchese.

Il lato negativo

Già la Lucchese: e qui si arriva all’altra faccia della medaglia del rinvio. Di solito le soste fanno bene a chi è reduce da un periodo negativo perché servono a fermare l’emorragia. Quest’anno il Rimini è partito male ma se c’è un momento positivo è questo con i 4 punti ottenuti tra Ancona e Lucchese. Contro i toscani la squadra di Troise ha disputato la migliore prestazione stagionale. Quando succede ciò è sempre cosa buona e giusta non fermarsi ma battere il ferro. Il Rimini aveva troppo bisogno di giocare con il Sestri Levante, invece ora passeranno 10 giorni dalla gara con la Lucchese a quella con la Spal. Infine uno sguardo al calendario: lunedì 13 novembre viaggio a Pescara, domenica 19 viaggio ad Olbia. Venisse fissato il recupero giovedì 16 (l’alternativa è mercoledì 22) sarebbe pesantissimo per il Rimini. Il pericolo, purtroppo, esiste.