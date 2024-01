Calcio C, Rimini: Pietrangeli firma per il Sudtirol ma fino a giugno resterà in Romagna

Tra pochi giorni o addirittura ore Nicola Pietrangeli sarà un nuovo giocatore del Sudtirol. Infatti il roccioso difensore firmerà con la società altoatesina ma resterà in prestito in biancorosso fino al termine della stagione. Pietrangeli ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024 e alla fine Rimini e Sudtirol hanno optato per questa formula che conviene a tutti. I rumors di mercato sostengono che oggi potrebbe esserci anche l’incontro tra le due società per sistemare i dettagli.

Così facendo il Rimini si terrà Pietrangeli fino alla fine e quindi non ci rimetterà sotto l’aspetto tecnico, inoltre monetizzerà qualcosa. Invece il giocatore concluderà il suo ciclo triennale romagnolo fatto di soli bei ricordi e nella prossima stagione dovrebbe giocare in serie B come è giusto che sia. Infine il Sudtirol avrà la certezza di aver tolto il difensore laziale dal mercato che da svincolato avrebbe fatto gola a troppi club.

Ancona, pressing su Delcarro

Chi invece rischia seriamente di uscire subito senza aspettare giugno, è il centrocampista Andrea Delcarro, anche lui con il contratto in scadenza. Infatti il tecnico Colavitto ha convinto la società marchigiana a riprendere Delcarro. Ovviamente molto dipenderà dall’offerta che verrà fatta al giocatore (almeno un contratto fino a giugno 2025) e anche al Rimini che potrebbe anche pensare di dare Delcarro a una diretta concorrente ma non a titolo gratuito.

Curiosità su Haveri

l’ex terzino del Rimini, ora all’Ascoli ma di proprietà del Torino, è finito nel mirino del Catania. Se andrà sotto l’Etna, il Rimini se lo troverà di fronte tra un mese in coppa Italia.

Fischia Djurdjevic

Sarà Aleksandar Djurdjevic di Trieste a dirigere Rimini-Pineto (domenica ore 20.45). Avrà per assistente Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Davide Di Dio di Caltanissetta, con quarto ufficiale Luca Selvatici di Rovigo. Djurdjevic, al terzo anno nella Can C, non ha mai diretto né il Rimini, né il Pineto.