Calcio C, Rimini, occhi aperti: il Vicenza prepara l’offensiva per Morra

Quando un attaccante segna 9 gol in 17 presenze e si piazza al secondo posto nella classifica marcatori è normale che finisce al centro del mercato. Che sia quello di riparazione o quello estivo, poco importa, sempre mercato è. E Claudio Morra non fa eccezione a quanto pare. E così dal Veneto, precisamente da Vicenza, fanno sapere che il direttore sportivo Luca Matteassi ha dichiarato a gente vicino a lui che se potesse farebbe volentieri un tentativo per Claudio Morra a gennaio.

