Calcio C, Rimini in casa della Lucchese. Troise: “Ci faremo trovare pronti”

Dopo l’amara uscita di scena in semifinale di Coppa Italia, il Rimini si rituffa nel campionato e domani (ore 14) è di scena in casa della Lucchese al Porta Elisa. Emanuele Troise in sala stampa ha inquadrato la sfida: “Sono stati 2 giorni dove abbiamo cercato di eliminare le tossine dell’eliminazione di Catania e domani comunque saremo pronti. La gara con la Lucchese ci permette di riscattarci subito, anche se a Catania abbiamo dimostrato comunque di essere in crescita. La Lucchese è una squadra che gioca bene, non lascia nulla al caso ed è pragmatica. Dite che ultimamente sta facendo pochi punti? Non metto bocca in casa d’altri e mi aspetto una gara combattuta”. Tra i biancorossi si rivede Capanni convocato dopo due mesi, indisponibili Marchesi, Oddi e Pietrangeli.