Calcio C, Rimini: Gorelli ha smaltito l’influenza, Pietrangeli resta fermo ai box

Non si è fermato il Rimini dopo il ko di Lucca perché c’è un altro turno infrasettimanale ma dopo il terzo viaggio consecutivo finalmente i biancorossi tornano a giocare tra le mura amiche. Infatti domani sera alle 20.45 Colombi e compagni ospitano il Sestri Levante in quello che prima di tutto è uno scontro diretto per la salvezza diretta.

Ovviamente nella giornata di ieri lavoro di scarico per chi ha giocato al Porta Elisa mentre gli altri hanno svolto una sessione tradizionale. Una notizia buona e l’altra cattiva dall’infermeria perché Gorelli ha smaltito l’influenza e dunque è pienamente a disposizione per la gara di domani.

Nulla da fare invece per Pietrangeli, che prosegue ancora le terapie. A questo punto sarà difficile vederlo anche domenica a Ferrara nella sfida contro la Spal reduce dalla vittoria in trasferta proprio sul Sestri Levante. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, il suo rientro dovrebbe avvenire domenica 17 marzo in casa contro il Pescara.