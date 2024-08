Calcio C, Rimini, è fatta per Cinquegrano. Oggi la firma del terzino destro

Il Rimini ha sbaragliato la concorrenza.

Ecco Cinquegrano

Simone Cinquegrano è il nuovo terzino destro dei biancorossi e farà coppia con Longobardi sulla fascia dividendosi il minutaggio. Classe 2004, arriva dall’esperienza con la Primavera del Sassuolo e su di lui c’erano Reggiana e soprattutto l’Atalanta Under 23. Ma il Rimini è riuscito a mettere la zampata vincente all’ultimo chilometro e ieri ha abbracciato Cinquegrano che è sbarcato in città. Non c’è stato il tempo dell’annuncio ufficiale ma oggi Cinquegrano sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Rimini. Arriverà con la formula del prestito perchè la società neroverde non ha voluto assolutamente perdere il controllo di un ragazzo che è stato il perno della squadra di Bigica e sul quale ha investito molto negli anni scorsi. La curiosità del neo biancorosso è quella che è nato come attaccante visto che ha la mole di un granatiere, 192 centimetri, un po’ come lo era Kevin Haveri il quale però era mancino. Poi è stato arretrato a terzino destro e qui ha messo in mostra tutto il suo potenziale, fatto di corsa e buona tecnica.

De Vitis e Leoncini

Dunque, Cinquegrano è del Rimini così come lo diventerà Alessandro De Vitis, l’esperto difensore-centrocampista del Pisa, classe 1992. Già oggi De Vitis potrebbe mettere nero su bianco anche se ieri pomeriggio la situazione era un po’ più indietro rispetto a quella di Cinquegrano. Nulla di preoccupante comunque sebbene vada sottolineato un aspetto: al Pisa piace molto il centrocampista 20enne Mattia Leoncini che il Rimini aveva prelevato dallo Spezia un anno fa. L’anno scorso Leoncini ha messo da parte 19 gettoni in maglia biancorossa. Ora bisogna vedere se i due affari siano collegati o meno, perchè comunque entrambi i giocatori sono sotto contratto con le rispettive società e quindi c’è chi ipotizza uno scambio in atto. La sensazione è però che i due affari (sempre che il Rimini voglia disfarsi di Leoncini) corrano su binari completamente diversi.

Malaj alla Pro Vercelli

Ufficiale invece un’operazione minore in uscita. Brendi Malaj arrivato assieme a Lorenzo Malagrida dalla Sampdoria alcune settimane fa ha già fatto le valigie. Ad annunciarlo la società biancorossa con un comunicato.

«Il Rimini Fc comunica di aver ceduto in prestito alla Pro Vercelli il giocatore classe 2006 Brendi Malaj».