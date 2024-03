Calcio C, Rimini: due turni di squalifica a Morra e uno a Delcarro, Gigli, Gorelli e al vice allenatore Di Cecco dopo il finale burrascoso di Catania

Dopo il finale burrascoso della semifinale di Catania, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate il centravanti del Rimini Claudio Morra e per una il centrocampista Andrea Delcarro. Si tratta di giornate da scontare in Coppa Italia.

Morra ha avuto uno stop di due turni per avere “al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di cinquanta centimetri dal viso pronunciando una frase irrispettosa ed offensiva ripetuta per cinque volte, accompagnata con plateali gesti offensivi, per contestarne l’operato”.

Un turno a Delcarro “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Armando Pantaelli, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive, in modo reciproco con il suo interlocutore, così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine”.

In casa biancorossa un turno di squalifica anche al vice allenatore Domenico Di Cecco “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di un metro protestando platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato”.

Per somma di ammonizioni sono stati squalificati per una giornata anche i difensori centrali Nicolò Gigli e Matteo Gorelli, che erano diffidati e hanno rimediato un giallo nella sfida del Massimino.

Multa di 3.500 euro al Catania e inibizione fino all'8 marzo per il team manager Armando Pantanelli.