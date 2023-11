Calcio C, Rimini con la Fermana per spiccare il volo. Troise: “Sintonizziamoci subito sulla partita”

Il Rimini riceve la Fermana al “Neri” e insegue i tre punti del definitivo rilancio in campionato. Arriva il fanalino di coda del girone B, reduce da tre ko consecutivi, mentre il Rimini viene da una striscia positiva di cinque match, ma per il tecnico biancorosso i pericoli sono sempre dietro l’angolo: “Avevamo bisogno di recuperare un po’ di giornate per allenarci -dice il tecnico Emanuele Troise - dopo un tour de force molto dispendioso che si è concluso sul campo del Sestri. Adesso ne riparte un altro, quindi dobbiamo sintonizzarci subito sulla partita con la Fermana perché è la prima di un periodo altrettanto intenso e dispendioso, e quindi abbiamo avuto questa settimana per prepararci a una partita delicata, una partita con punti salvezza in palio”. Si avvicina anche il derby di Coppa di martedì a Cesena: “Non c’è una partita più importante dell’altra. Sappiamo quanto sia importante il derby e ci sarà massimo rispetto per l’impegno di martedì. Però abbiamo focalizzato tutto sulla partita con la Fermana, perché è giusto che sia così”