Autostima alta, entusiasmo contagioso ma ovviamente piedi sempre per terra. Ieri il Rimini non ha perso tempo e al mattino era subito in campo per preparare il derby di coppa Italia di domani sera in casa del Cesena (ore 21). Troise ha tutti a disposizione però per l’occasione difficilmente riproporrà l’undici che ha steso Sestri Levante e Fermana. Ci sarà un po’ di turn-over visto che poi il campionato proporrà la Vis Pesaro e l’Olbia in tre giorni.