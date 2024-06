Calcio C, Rimini-Benevento, incontro per il doppio affare Morra-Lamesta

Il Benevento non molla la presa e il Rimini si è irrigidito. E’ vero che c’è la clausola che permette ad una società di poter prelevare Morra senza trattare, ma per Lamesta serve trovare un accordo con il club biancorosso. Visto che i due casi sono legati, essendo l’acquirente lo stesso, alla fine i riflessi di un affare ricadranno inevitabilmente sull’altro.

Oggi l’incontro

Avendo il Rimini alzato il muro su Lamesta, visto che non ha gradito la possibilità che il Benevento possa soffiare Morra tramite la clausola da 100mila euro, la società campana vuole incontrare oggi Geria e soci per definire il doppio affare. Quindi l’idea del direttore tecnico giallorosso Marcello Carli, toscano di Colle Val D’Elsa, è quella di fare tutto alla luce del sole, senza “scippare” Morra attraverso la clausola anche perché, così facendo, le possibilità di arrivare a Lamesta si ridurrebbero in modo notevole. Insomma il Benevento vuole sbloccare questa trattativa, che apparentemente sta vivendo una situazione di stallo, e lo vuole fare passando da binari amichevoli.

Il Rimini non ha alcun problema ad incontrare Carli (probabilmente proprio in Romagna) anche perché è sempre cosa buona e giusta che il potenziale venditore ascolti l’acquirente.

La soluzione studiata

Da Benevento filtra la notizia che la soluzione studiata sia quella di offrire al Rimini una certa cifra per i due giocatori. Ad esempio 150mila per Morra e altrettanti per Lamesta per un affare complessivo da 300mila euro. Sia chiaro, sono cifre simboliche nel senso che il Benevento punterà a pagare di più Morra e un po’ meno Lamesta. Come dire «io non sfrutto la clausola, ma ti offro per entrambi una cifra “X”».

Insomma ci si guarderà negli occhi, si parlerà, si tratterà anche per mantenere i buoni rapporti perché in futuro le strade di Rimini e Benevento sul mercato potrebbero incrociarsi ancora.

Triennale anche per Morra

Morra e Lamesta sono in vacanza ma hanno lo stesso agente che quindi da almeno una settimana ha portato avanti in prima persona questo affare. Il Benevento per convincere Morra che è molto riflessivo, come lo è stato l’anno scorso quando accettò il corteggiamento del Rimini, ha cambiato strategia: non più due anni di contratto ma triennale come Lamesta.

Voci su Patricio Goglino

Da Sassari, infine, rimbalza la voce che il Rimini abbia chiesto alla Torres in prestito Patricio Goglino, attaccante argentino classe 2001.