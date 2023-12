Calcio C, Rimini a Olbia: Capanni torna a disposizione

Ormai più che un campionato sembra un tour culturale per il Rimini, che il suo mese di dicembre, fino alla sosta natalizia, lo passerà più a viaggiare che nel campo di calcio. Oggi infatti, dopo la seduta mattutina, la squadra di Troise partirà con il pullman destinazione Linate poi volerà a Olbia dove domani i biancorossi affronteranno i padroni di casa nel recupero. Domattina risveglio muscolare, poi alle 18 la sfida con i sardi e nottata di riposo nell’isola prima della partenza fissata per giovedì con ritorno all’aeroporto di Linate verso l’ora di pranzo. Al rientro a Rimini è in programma un allenamento allo stadio Romeo Neri che servirà per cominciare a preparare la sfida di domenica contro la Carrarese alle 14 (da tanto tempo i biancorossi non giocavano il primo pomeriggio).

Buone notizie dall’infermeria

Capanni è recuperato e con ogni probabilità potrà partire con la squadra: la conferma definitiva dopo l’allenamento odierno. Vista la sua velocità e la sua tecnica, domani Capanni potrebbe essere un’ottima soluzione a gara in corso per spaccare la partita con i suoi strappi sull’esterno. Oltre all’infortunato Tofanari, a Olbia sarà assente lo squalificato Megelaitis e per sostituirlo Troise ha l’imbarazzo della scelta. In vantaggio c’è Leoncini. Un po’ più defilati Delcarro, ancora a corto di condizione, e Lombardi.

Coppa Italia a Vicenza

Ieri la Lega Pro ha comunicato date e orari dei match dei quarti di finale: Vicenza-Rimini si disputerà mercoledì 13 allo stadio Menti con inizio alle ore 18.30. In caso di parità al 90’ si procederà con supplementari e rigori.