Calcio C, La Spal infligge al Rimini la terza sconfitta consecutiva: 3-1 e biancorossi fuori dalla zona play-off

SPAL-RIMINI 3-1

SPAL (4-4-2): Galeotti; Ghiringhelli (33′ pt Peda), Bruscagin, Valentini, Tripaldelli; Dalmonte (36′ st Fiordaliso), Buchel (24′ st Contiliano), Carraro, Maistro (36’ st Collodel): Antenucci, Petrovic (24′ st Zilli). In panchina: 1 Alfonso, 28 Del Favero, 16 Saiani, 17 Iglio, 29 Nador, 71 Edera, 75 Rao, 9 Orfei, 11 Rabbi, 26 Siligardi. Allenatore: Domenico Di Carlo.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Megelaitis (1′ st Tofanari), Gorelli, Gigli, Quacquarelli (22′ st Semeraro); Langella, Sala, Garetto (22′ st Capanni); Lamesta, Morra (21′ st Ubaldi), Malagrida (31′ st Delcarro). In panchina: 22 Colombo, 27 De Lucci, 44 Iacoponi, 67 Rosini, 98 Lepri. Allenatore: Troise.

ARBITRO: Zago di Conegliano.

RETI: 36′ pt Gigli (aut.), 26′ st Antenucci, 28′ st Gigli, 43′ st Tripaldelli.

AMMONITI: Megelaitis, Antenucci, Quacquarelli, Delcarro.

Il Rimini incappa a Ferrara nella terza sconfitta consecutiva in campionato (la quarta considerando il 2-0 di Catania in Coppa Italia) ed esce dalla zona play-off per il concomitante successo della Lucchese sull’Olbia. I biancorossi perdono 3-1 e confermano di essere in un momento piuttosto complicato. Partita equilibrata per una mezz’ora, con tanto possesso palla del Rimini ma poche palle-gol Partita scoperchiata da un’autorete clamorosa di Gigli, che sulla punizione laterale di Maistro colpisce di testa verso Colombi, che di istinto respinge proprio sul piede di Gigli, che scaraventa nella propria porta. Troise nella ripresa ci mette le mani, ma la Spal sfiora subito il raddoppio: corner di Maistro, deviazione di Peda e palla contro la traversa, a rimbalzo va Dalmonte e Gigli salva sulla linea. Si va di là e il Rimini va a un passo dal pareggio con un sinistro di Lamesta appena fuori. Tanti cambi nella fase centrale e al 71’ Antenucci fa 2-0 su grande azione di Maistro. Neppure il tempo di mettere la palla al centro e il Rimini, su corner regalato dall’ex Galeotti, dimezza lo svantaggio con un’incornata di Gigli, questa volta a segno nella porta giusta. Altri due minuti e Galeotti respinge il tentativo di Ubaldi. Quindi all’88’, Tripaldelli, al termine di un’azione personale, chiude i conti di sinistro.