Calcio C, il Rimini recupera Gigli

Dopo l’ottimo pareggio di Pescara, ieri pomeriggio logicamente i biancorossi non si sono fermati in vista della trasferta di Vercelli contro il Sestri Levante in programma domani alle ore 18. Buone notizie dall’infermeria perché il virus che ha colpito qualche giocatore non desta particolari preoccupazioni: Gigli ha recuperato e anche Morra sta decisamente meglio, così come Marchesi che già a Pescara era in panchina dopo aver smaltito i problemi muscolari. L’unico assente certo domani sarà Tofanari. Intanto dopo la bellissima risposta del popolo biancorosso accorso numeroso in Abruzzo con entusiasmo, è attiva la prevendita anche per il delicato scontro salvezza di domani al “Silvio Piola”. I biglietti relativi alla gara sono acquistabili in tutti i punti vendita Etes e online sul sito www.etes.it (giorno del match escluso). Il prezzo è di 25 euro nella tribuna laterale (20 il ridotto) e 12 euro in curva est. Dalla società consigliano di acquistare questa seconda modalità. Riduzione per under 14, over 65 e disabili. Il punto vendita come sempre è la tabaccheria Pruccoli aperta dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.