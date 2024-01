Calcio C, Il Rimini ha girato Alessandro Lombardi al Pontedera: prestito fino al termine della stagione

Che Alessandro Lombardi fosse destinato al Pontedera era già certo da sabato, quando il centrocampista ex Imolese e Reggina non era stato convocato da Troise. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: “Il Rimini Football Club comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lombardi, al Pontedera. Ad Alessandro che si è sempre distinto per professionalità, la società augura il meglio per il prosieguo del campionato”.

Lombardi a Pontedera ritrova il tecnico Canzi, che lo ha allenato nel Cagliari Primavera, e il direttore sportivo Zocchi, che lo ha avuto con sé all’Imolese. Il suo debutto in maglia granata è previsto per sabato sera a Cesena.