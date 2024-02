Calcio C, il Rimini da viaggio dovrà superarsi a Perugia

Un rendimento completamente opposto. Il Rimini che viaggia in giro per l’Italia è lontano parente da quello che si esibisce al Romeo Neri. E sabato a Perugia bisognerà iniziare a migliorare questa tendenza negativa altrimenti non ci saranno speranze contro un avversario terzo in classifica che comunque in casa ha totalizzato 20 punti sui 42 totali.

Appena 7 punti in trasferta

Infatti il pareggio di sabato 20 gennaio allo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Juventus Next Gen ha portato in cascina il settimo punto sui 28 racimolati in classifica. Se si va a spulciare un po’ tutta la serie C, quindi anche i girone A e C, si nota come soltanto quattro formazioni abbiano fatto peggio: Monterosi, Foggia, Olbia, Alessandria con la differenza che, Foggia a parte, tutte le altre sono ultime o penultime in classifica.

Al di là del rigore netto non concesso contro i bianconeri in piena zona Cesarini, bisogna riconoscere che il Rimini, nell’ultima trasferta, non ha mai dato veramente l’impressione di fare male all’avversario. Sicuramente le assenze di Morra e Ubaldi che statisticamente sono i giocatori dal gol più facile non hanno aiutato negli ultimi 20 metri. Però è un dato di fatto che fuori casa il Rimini sia più compassato rispetto a quando gioca davanti al proprio pubblico dove la strada appare sempre più in discesa verso il portiere avversario. Del resto i numeri dicono che il Rimini da viaggio ha segnato appena 6 reti (due con il Cesena, uno con Torres, Pescara, Sestri Levante e Vis Pesaro).

Ultimo sussulto il 3 dicembre

Ed è stato proprio contro i vissini che la squadra di Troise ha gonfiato la rete per l’ultima volta. Ci pensò Morra che pareggiò al minuto 78 il vantaggio iniziale di Nina grazie ad un tap-in sugli sviluppi di un calcio di punizione diretto. Poi sono seguite le trasferte di Olbia, Chiavari contro l’Entella, Arezzo e appunto Alessandria con la Juve NG, dove il Rimini ha racimolato due punti e probabilmente ha fatto anche il massimo visto che senza gol all’attivo era impensabile muovere di più la classifica. Insomma, 7 punti in 11 partite giocate lontano da casa con 6 gol segnati. Serve un rendimento migliore per provare ad uscire indenni dal Renato Curi.

Mercato, oggi si chiude

Alle 20 chiude la sessione invernale. La società è a caccia di un terzino sinistro che faccia coppia con Semeraro, il problema però è che ci deve essere un’uscita per mantenere il numero giusto di giocatori in rosa. Inoltre, salvo cataclismi, sarà il giorno della firma di Pietrangeli con il Sudtirol ma resterà al Rimini fino a giugno.