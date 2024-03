Calcio C, Gorelli vuole di più dal Rimini: “In difesa sulle palle inattive si può fare meglio”

Il Rimini ultimamente non conosce più mezze misure. Dopo tre vittorie consecutive sono arrivate altrettante sconfitte ma la costante meno rassicurante è che si subisce sempre gol. E quasi sempre, è evitabile. Come quello arrivato al 25’ da Pane che è rimasto un po’ sullo stomaco per la dinamica. Calcio d’angolo calciato da Candiano sul primo palo, nessuno dei biancorossi salta, il difensore goleador sguscia tra Gigli e Gorelli, Colombo esce in ritardo e fa una mezza roba ed è ecco servito sul piatto lo 0-1 ai liguri. Il difensore centrale Matteo Gorelli scende dall’altalena (ultimamente una gara sta in panchina e l’altra la gioca) e prova ad analizzare quanto successo: «La palla è passata sul primo palo, noi non siamo in marcatura ma lavoriamo a zona, indubbiamente potevamo fare meglio perché non è la prima volta che subiamo gol su palla inattiva. Il gol era evitabile».

Brucia tanto la sconfitta anche perché il Rimini che spesso ha abituato a rimonte eclatanti non può pensare a partenze sempre in salita. Sono sette partite consecutive, turno di coppa Italia a Catania compreso, che Colombi o Colombo raccolgono la sfera nella propria rete almeno una volta. Contro il Sestri Levante, ripercorrendo un po’ quanto successo nell’arco dei 96’, anche se il Rimini non ha brillato particolarmente, però indubbiamente il risultato sta un po’ stretto e Gorelli non ha dubbi: «Abbiamo messo in campo quanto provato in settimana, onestamente ci sono state situazioni positive per segnare ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Le occasioni non sono mancate, poi ovviamente nel secondo tempo soffrivamo un pochino di più le ripartenze avversarie perché avevamo un assetto molto offensivo con tre difensori ma non ci hanno messo in grossa difficoltà».

Adesso l’obiettivo è rialzarsi, il problema è come visto che il vantaggio sulla zona play-out si è accorciato e domenica c’è la trasferta difficilissima nella tana della Spal: «Non eravamo scarsi prima quando abbiamo perso di fila contro Entella, Gubbio e Arezzo, non siamo diventati fenomeni dopo aver vinto contro Recanatese, Pontedera e Ancona e non siamo tornati scarsi adesso. Come già siamo riusciti a riprenderci in passato penso che saremo in grado di farlo ancora, l’importante è lavorare e rimanere sereni. Per me siamo in grado di fare grandi cose».

Cernigoi squalificato

Ieri la squadra si è allenata regolarmente e ovviamente chi ha giocato mercoledì ha svolto il solito lavoro di scarico. Lavoro personalizzato per Oddi, Marchesi e Pietrangeli. Inoltre Troise dovrà rinunciare a Cernigoi che è stato squalificato.