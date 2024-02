Calcio C, Gorelli carica il Rimini: “Battiamo il Cesena con ogni mezzo possibile”

Dalla panchina alla fiducia ritrovata. Il 2024 vuole essere l’anno della svolta per il difensore Matteo Gorelli, uscito tra gli applausi sabato sera da Perugia dove il Rimini ha conquistato un punto preziosissimo. I biancorossi non sono ancora fuori dai pericoli della zona play-out intanto però l’assenza di una colonna come Pietrangeli non ha pesato e “Gorellone” è riuscito nell’arduo compito di non farlo rimpiangere. Che fosse nata sotto una buona stella la partita del centrale toscano lo si è capito al 4’ quando ha sventato un cross pericolosissimo di Iannoni con Sylla pronto a depositare in rete con la porta spalancata: «Sono contento per tutto, sia per la prestazione a livello personale sia per quella di squadra. E’ stata una bella gara, intensa da subito fino al 95’, una battaglia contro una squadra forte che se la gioca con le prime della classe. Abbiamo tenuto botta nei due tempi, complimenti a tutti».

Se sul campo si è confermata una difesa di ferro, qualcosa andrà rivisto dal punto di vista offensivo. Contro il Pineto i romagnoli non sono riusciti a sfruttare le numerose occasioni costruite, grandi chance invece non sono capitate sabato ma in terra umbra poteva anche essere messo in conto visto il gap. Intanto per il Rimini si è trattato, coppa compresa, del quinto risultato utile consecutivo e ovviamente non si può che guardare con ottimismo questa statistica: «I risultati portano entusiasmo e danno continuità. Abbiamo già affrontato Torres, Perugia e Juventus restando imbattuti quindi siamo contenti. Adesso pensiamo subito al derby senza dimenticare il ritorno della semifinale di coppa a Catania. Ci aspettano due mesi importanti e parecchio tirati».

A proposito della sfida casalinga di venerdì sera contro la capolista Cesena, Gorelli conosce le difficoltà. D’altro canto, nonostante la vittoria in coppa, ancora fanno eco i cinque gol incassati all’andata dalla corazzata bianconera. Il difensore classe 1991 ha già le idee chiare sull’obiettivo. «Sarà una partita difficilissima ma la vogliamo vincere in tutti i modi e con qualsiasi mezzo».

Il centrale dopo un avvio complicato ha saputo rialzarsi e farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Con un messaggio da chioccia Gorelli ci tiene ad esaltare tutto il gruppo: «Vorrei esprimere un pensiero per tutti i ragazzi che stanno giocando meno, compreso chi è andato via. Si sono sempre allenati bene e hanno permesso di fare uno step in più per alzare i ritmi e l’intensità durante la settimana. Siamo diventati una squadra ancora più competitiva».