Calcio C girone B, Rimini, mercoledì sera ad Altamura servirà garra

Sarà una battaglia. Da dentro o fuori, senza possibilità di appello. Sarà bene che il Rimini lo sappia fin dall’inizio perchè domani nel catino di Altamura che ospita 3400 spettatori (probabilmente ci saranno tutti) ci sarà in gioco la qualificazione alla semifinale di coppa Italia. Un traguardo importante, ambizioso che potrebbe regalare poi la strada verso la conquista di un trofeo dal valore doppio. Primo perché si metterebbe in bacheca una coppa, ma soprattutto perché avrebbe la stessa conseguenza di arrivare terzi in campionato: cioè disputare i play-off per andare in serie B partendo dagli ottavi di finale. E sia Rimini che Altamura non arriveranno mai terzi quest’anno a differenza per esempio di un Vicenza la cui eliminazione per mano proprio della squadra di Buscè alla fine è stata indolore (i veneti non avranno problemi ad arrivare tra le prime tre nel girone A). Quindi sarà una battaglia al “Tonino D’Angelo” per la serie che domani sera (ore 20.30) servirà soprattutto la garra.