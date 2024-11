I tre attaccanti principali sono Cernigoi, Parigi e Ubaldi, attorno a loro girano poi i vari Chiarella, Cioffi, Dobrev e Accursi.

I numeri nudi e crudi sottolineano che tutti e tre di media non giocano nemmeno un’ora indipendentemente da come si guardi la storia. Vale a dire sia che il minutaggio venga diviso per le giornate di campionato disputate fino adesso (14), sia che venga diviso per le presenze accumulate da ciascuno di essi. In questo caso si alza un po’ il minutaggio ma è poca cosa soprattutto per Ubaldi che passa da 33 minuti di media a 43 e Parigi che passa da 51 a 55. Un miglioramento significativo per Cernigoi che da 43 balza quasi a 60 ma nel complesso si tratta sempre di numeri deficitari. Nel complesso Parigi tocca i 719 minuti con 13 presenze 7 delle quali da titolare, Cernigoi è a quota 602 minuti con 10 presenze 8 delle quali da titolare, infine Ubaldi è a 463 minuti con 11 gettoni 6 dei quali dall’inizio. In totale hanno segnato 8 reti (quante da solo Corazza) delle 15 totali, quindi poco più della metà della squadra. Altro dato che fa riflettere: Ubaldi non ha mai disputato una partita intera, Cernigoi solo una volta contro il Milan Futuro, Parigi appena in due occasioni con Spal e Pianese. Infine Chiarella, Dobrev, Accursi e Cioffi sono addirittura ad un minutaggio nettamente inferiore per poter spostare l’ago della bilancia.