C’è Vicenza-Rimini e Buscè non fa turnover: “La Coppa Italia è un obiettivo importante”

Nessun turnover. Perché la “Coppa Italia è un obiettivo importante e quindi prendiamo la sfida con il Vicenza come se fosse un turno infrasettimanale mandando in campo l’undici migliore”. L’allenatore del Rimini Antonio Buscé spazza via tutte le voci su un possibile rimescolamento di formazione e alla vigilia della sfida del “Menti”, che regalerà i quarti di finale, fa capire a tutti che atteggiamento vuole dai suoi giocatori. “Per me ogni partita è come se fosse una finale, anche le amichevoli che si fanno in precampionato. Quindi mi aspetto dai ragazzi una partita importante, sapendo che andiamo ad affrontare una squadra molto forte, blasonata, con giocatori di grande esperienza”.

Per quanto riguarda la formazione non ci saranno lo squalificato Cioffi e gli infortunati Chiarella e De Vitis. Tra gli undici tornerà sicuramente Garetto e potrebbero avere una chance Dobrev e Accursi. Palla al centro mercoledì sera alle 20.30 al Menti di Vicenza.