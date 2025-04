Umiltà, una lettura delle situazioni veloce e, come sempre, grande equilibrio e determinazione. Senza dimenticare, a dirla alla Cevoli, una sana ignorantezza. Antonio Buscè presenta così il derby di domani del Rimini con la Vis Pesaro (si gioca alle 15) non dimenticando naturalmente che tre giorni dopo c’è la partita più importante della stagione, il ritorno di Coppa Italia con la Giana Erminio. “È inutile nascondersi dietro un dito, il pensiero a martedì c’è, ma deve restare solo un pensiero perché prima c’è una gara importante per la nostra classifica, per i tifosi perché è un derby molto sentito e anche perché all’andata sappiamo tutti come è andata. La Vis ha fatto un percorso importante, soprattutto in casa e noi lo abbiamo fatto fuori casa, ma domani si parte 0-0 e i numeri serviranno a poco. Ci sarà da capire anche come reagiremo con i primi caldi. Turnover? Qualche cambiamento ci sarà”.

In porta per esempio tornerà Colombi mentre la squalifica di Longobardi darà l’opportunità a Falbo di mettere minuti nelle gambe. Potrebbe tirare il fiato anche Cinquegrano. In difesa ha recuperato De Vitis. La probabile formazione del Rimini (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Bellodi, Lepri; Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli, Falbo; Gagliano, Ubaldi.