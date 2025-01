Buscè soddisfatto dopo lo 0-0 del Rimini a Trapani: “Un buon risultato contro un avversario difficile”

“Una bella partita e un ottimo primo tempo contro una squadra importante e difficile come il Trapani”. Antonio Buscè è soddisfatto dello 0-0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia del Rimini a Trapani: “Usciamo con una prestazione importante da questa partita. Abbiamo affrontato questa gara come se fosse una partita secca. Io devo dire solo bravi ai ragazzi perché ancora una volta hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e un’unione di gruppo di spessore. Venire qua a Trapani non era facile stasera”.

Soddisfatto anche Alessandro Di Vitis: “Questo risultato è importante perché ci permette di giocare il ritorno a casa nostra con il supporto dei nostri tifosi, che ringraziamo per averci seguito fino a qui. È ancora tutto aperto e siamo fiduciosi che possiamo fare un’ottima gara di ritorno. Ce la possiamo giocare a viso aperto contro una squadra costruita per avere ambizioni di promozione: abbiamo dimostrato di non essere inferiori a loro”.