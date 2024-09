Buscè sereno in vista della sfida di domani sera del Rimini a Perugia: «La vittoria sul Milan Futuro ci ha dato ossigeno»

Per il Rimini è già ora di scendere in campo. Domani sera infatti i biancorossi romagnoli giocheranno a Perugia (ore 20.45) sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria colta lunedì sera contro il Milan Perugia. «Un successo ci dà una bella boccata d’ossigeno, perché ci voleva, soprattutto a livello mentale per i ragazzi - ha sottolineato l’allenatore del Rimini, Antonio Buscè alla vigilia - sappiamo di affrontare domani una squadra che sulla carta è validissima, una squadra che dirà la sua in questo campionato. La gestione di queste tre partite settimanali sarà difficile un po’ per tutti, non solo per noi. Ma ripeto: soprattutto a livello mentale era importante arrivare a questa partita con una vittoria, che è arrivata com’è arrivata, ma era importante vincere l’altra sera col Milan».

Tra i romagnoli si rivede De Vitis, mentre in infermeria finisce anche Longobardi, che si aggiunge a Chiarella, Cioffi e Malagrida