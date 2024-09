Buscè: “Rimini, una boccata d’ossigeno, stavo andando anche io ad esultare sotto la curva...”

Antonio Buscè finalmente festeggia la prima vittoria del Rimini (1-0) contro il Milan Futuro: “È arrivata nel momento giusto. I ragazzi, nonostante le difficoltà di una partita difficile, l’hanno capito. Faccio un plauso alla squadra, anche a chi è entrato e ha fatto molto bene. E’ una vittoria per l’ambiente, per la società, per noi staff, giocatori, è un toccasana, una bella boccata d’ossigeno. In questi giorni, dopo la Lucchese, abbiamo messo quel qualcosa in più che ci vuole e con il Milan i ragazzi lo hanno dimostrato sotto tutti i punti di vista”.

Non solo la rete, Cernigoi si sta rivelando decisivo “È tutto il lavoro che fa la squadra, e quindi quando un attaccante fa quel lavoro ed è il primo a dare gli input ai compagni poi non mi meraviglio che possa fare anche gol perché è sempre vivo nel gioco della squadra, sia in possesso che in non possesso palla. Quindi tutto il lavoro che ha fatto la squadra e tutto il lavoro che ha fatto lui sono stati premiati, sia dal gol che dalla vittoria della squadra”. E almeno stavolta ha segnato nella porta più vicina alla curva: “Stavo andando anche io ad esultare sotto la curva...”.