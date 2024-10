Buscè: “Rimini, massima attenzione contro il Legnago”

Massima concentrazione e massima determinazione perché domani, il Legnago, è la classica buccia di banana sulla quale il Rimini non può scivolare. Lo sa bene Antonio Buscè che parte proprio da questo concetto verso la gara di martedì sera (ore 20.45) al Romeo Neri. “È vero che il Legnago è ultimo in classifica, ma non possiamo assolutamente permetterci di prenderlo sottogamba anche perché ho visto alcune partite e il risultato finale è stato bugiardo. Quindi massima attenzione, massima determinazione. Ai ragazzi ho detto che ci aspetta una partita molto complicata dove dovremo avere tanta pazienza”.

Per quanto riguarda la formazione, Buscè ritrova Parigi ma perde, oltre ai soliti noti Cioffi, Malagrida e Cernigoi, anche Gorelli (ne avrà per 15-20 giorni) e Lombardi uscito malconcio (problemi alla spalla) da Terni.