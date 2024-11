Buscè: “Rimini, equilibrio e attenzione contro la Vis Pesaro”

La Serie C aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre di ogni anno. In occasione della 16a giornata – con le partite che si disputeranno dal 22 al 25 novembre – la Serie C NOW si schiera in difesa di tutte le donne. Come avvenuto nella scorsa stagione, tutti i capitani nel prossimo turno di campionato porteranno sul loro braccio quello che ormai è diventato un simbolo: la fascia da capitano che dice no alla violenza contro le donne.