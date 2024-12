Buscè: “Rimini, col Pontedera serve una gara concreta”. Dobrev non convocato per scelta tecnica

Pazienza, tanta concretezza e una lettura importante delle varie fasi della partita. Antonio Buscè alla vigilia della sfida del Neri con il Pontedera (sabato, ore 15) ha le idee molto chiare. “Domani affronteremo una squadra che dopo un momento complicato ha ritrovato la mentalità dello scorso campionato. Arriva da una prestazione importante perché la vittoria con la Spal le ha dato tanto morale. Sarà importante stare sul pezzo, giocare una gara concreta, stando concentrati fino al triplice fischio ma soprattutto dovremo essere bravi a leggere le varie fasi della partita perché non credo che loro verranno qui per stare rintanati”. Non ci saranno gli infortunati Chiarella e De Vitis mentre non è stato convocato per scelta tecnica Dobrev. In avanti spazio a Parigi che potrebbe avere a fianco Malagrida o Cioffi. In difesa l’unico dubbio è chi farà il “braccino” di sinistra.