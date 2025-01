Buscè: “Rimini, a Pescara serve una gara di grande sacrificio”

Una grande opportunità. Antonio Buscè non ha dubbi. La gara di domani pomeriggio, si gioca all’Adriatico di Pescara alle 17.30, è per il Rimini la possibilità di rifarsi dalla sconfitta subita con l’Entella. “Sarà una partita bella, impegnativa, di grande intensità, di grande sacrificio. Cercheremo di fare meno errori rispetto a quelli fatti con l’Entella nonostante a Chiavari abbiamo fatto una buona gara. Sicuramente servirà un tipo di concentrazione diversa”.

Saranno sei gli assenti. Oltre a Cernigoi, out per tutta la stagione, resteranno a casa Gorelli, Falbo e Brisku. Non ci sarà neppure Dobrev colpito da un attacco influenzale oltre allo squalificato Lepri.