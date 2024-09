Buscè: “Respiriamo aria più pulita, Rimini con fiducia ad Ascoli”

È un Antonio Buscè più rilassato del solito quello che si presenta in sala stampa per presentare la gara di domani pomeriggio, si gioca alle 16.15, al “Del Duca” di Ascoli. “Le due vittorie con Milan e Perugia sono state un’iniezione di fiducia, stiamo respirando aria pulita - sottolinea il tecnico biancorosso -. Sappiamo che andiamo ad affrontare una gara difficile, contro una squadra costruita per tornare in Serie B ma che non è partita benissimo tanto è vero che è stato esonerato l’allenatore, quindi per noi ci sarà un ostacolo in più. Però sono fiducioso”. Out Chiarella, Malagrida e Cioffi, mentre ha recuperato Longobardi.