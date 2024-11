Prima gli elogi «i ragazzi hanno dimostrato di avere non solo un grande cuore ma anche tanta intelligenza tattica». Poi un paio di tiratine d’orecchie, a se stesso «a fine primo tempo ho avuto l’istinto di togliere dal campo Fiorini e non l’ho fatto» e a quel gol preso «non possiamo permetterci di fare certi tipi di errori». Complessivamente, però, il bicchiere di Antonio Buscé, nel dopo gara tra Rimini e Torres, non è mezzo pieno, ma un qualcosina di più.

Grande cuore

«I ragazzi hanno un cuore enorme e oggi (ieri, ndr) lo hanno dimostrato mettendo in campo tutto quello che avevano, fino all’ultima goccia di sudore e questo è un aspetto che ci può far fare la differenza. Per riprendere una partita come questa devi fare uno sforzo disumano, ma il gruppo non si arrende mai e riesce sempre a sopperire anche alle situazioni più difficili. Sono stati capaci di trascinare uno stadio intero e questa, lo ripeto, è una caratteristica che ci può dare veramente tanto».

Tiratina d’orecchie

Ci si sposta sull’analisi della partita: «Sapevamo che sarebbe stata difficile perché la Torres ha davvero tutto per vincere il campionato: tecnica, corsa, fisico, qualità, giocatori importanti. Però, anche questa volta come accade oramai dall’inizio della stagione, paghiamo la prima disattenzione e ci ritroviamo a rincorrere. Sinceramente non puoi regalare un gol del genere, sul taglio dell’attaccante, se lo sono chiamato in tre o quattro ma nessuno ci è andato. Poi siamo stati bravi perché il rischio era quello di perdere gli equilibri, soprattutto una volta rimasti in dieci, invece i ragazzi sono stati sempre attenti e alla fine il gol è più che meritato, perché nel secondo tempo abbiamo avuto almeno tre o quattro situazioni molto favorevoli». L’altra tiratina d’orecchie è per lui: «Io sono pro Simone Inzaghi, quando un giocatore è ammonito bisogna toglierlo, soprattutto se la partita è rischiosa come lo era quella di oggi (ieri, ndr). A fine primo tempo ho avuto l’istinto di sostituire Fiorini, non l’ho fatto ed è stato espulso».

L’esordio di Jallow