Buscè e gli straordinari di Coppa del Rimini: “Ad Altamura occhio a Rolando”

Sarà un Rimini in piena emergenza quello che domani (ore 20.30) affronterà il Team Altamura con l’obiettivo di strappare il biglietto per le semifinali della Coppa Italia. Ad Altamura, oltre a Iacopo Cernigoi (per lui stagione finita) non ci saranno neppure Matteo Gorelli e Simone Cinquegrano usciti malconci dalla trasferta di Pineto. Out anche Marco Chiarella colpito da un attacco influenzale. Nonostante tutto, Antonio Buscé pensa positivo. “Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra a cui piace impostare la partita, che ha giocatori bravi, dinamici, di qualità, uno su tutti Rolando che spesso è quel giocatore che dà qualcosa in più. Una squadra brava a capire anche le varie fasi della partita, che quando c’è da fare il lavoro sporco lo sa fare, attenta sulle seconde palle, e scaltra in tutte quelle palle sporche. Noi, però, al di là degli assenti, siamo pronti alla battaglia. Abbiamo tanto entusiasmo, e tutti teniamo ad andare avanti. Un grazie particolare, permettetemelo di farlo, al gruppo di tifosi che ho saputo sarà presente ad Altamura in un giorno lavorativo. Faremo di tutto anche per loro”.