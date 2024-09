Buscè carica il Rimini: “Abbiamo bisogno di vincere, ce lo meritiamo”

Una gara subito delicata per il Rimini quella di lunedì sera al Neri (ore 20.45) contro il Milan Futuro. Per Antonio Buscè il Rimini ha un solo obiettivo, cancellare lo zero dalla casella “vittorie”. “Siamo una squadra che ha bisogno di vincere per quello che abbiamo dimostrato fino ad ora, basta vedere l’ultima partita con la Lucchese e la penultima con il Pescara, due partite in cui abbiamo più di un rammarico perché secondo me i ragazzi meritavano molto di più sia come risultato che come prestazione. Però le ultime prestazioni ci devono dare grande fiducia perché a Lucca abbiamo fatto una grande partita. La vittoria l’aspettiamo anche noi, io in primis, la società, la squadra, i tifosi”. Sul Milan Futuro. “Io l’ho già trovato quando ero in Primavera, grandi individualità, allenatore secondo me bravo. E’ normale che anche loro vengono per vincere”.