Buscè: “Bravo il Rimini a non perdere le sue certezze”

Dopo il bel pareggio (1-1) di Terni Antonio Buscè applaude il Rimini. “Siamo stati bravi a non disunirci dopo l’errore del loro gol e a non perdere le nostre certezze. Sono contento perché nel corso della gara ho visto nei ragazzi la consapevolezza di volere riacciuffare il risultato”.

Il Rimini è una squadra da trasferta? “Può darsi che in casa i ragazzi abbiano un po’ più di tensione, è diventata quasi una routine che in casa non fai risultato, ogni partita che giochiamo in casa abbiamo un qualcosa di più addosso, lo stress di portare per forza a casa il risultato, di vincere la partita. E magari fuori casa la testa affronta la partita in maniera diversa. Questa squadra deve solo giocare le partite in maniera serena. Io non voglio stressare i miei ragazzi più di tanto, non voglio che si mettano addosso troppi pensieri”.