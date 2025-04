Buscè avvisa il Rimini: “Ora teniamo le antenne ben dritte”

Antonio Buscè festeggia un altro traguardo stagionale dopo la conquista della Coppa Italia: la conquista di un bottino di punti maggiore rispetto all’ultima stagione, tenuto conto anche della penalizzazione: «È successa quella situazione inaspettata della Coppa, ma l’obiettivo era questo. Sono entrato negli spogliatoi a fine partita, ho fatto i complimenti ai ragazzi, anche se in quest’ultimo periodo tante cose non mi sono piaciute. Bisogna sempre avere le antenne dritte - sottolinea il tecnico - fare le figure come a Pontedera a me non piace. Stavolta ho visto una squadra diversa rispetto all’ultima partita, vogliosa di fare bene, se avessimo vinto lo avremmo anche meritato. Ringrazio i ragazzi, lo staff, che mi ha dato una mano in tutto, ringrazio la società con la quale abbiamo iniziato questo percorso e ringrazio tutto l’ambiente. Finire questo campionato così per me è motivo di grande soddisfazione».

Ora la testa è già ai play-off: «Adesso ci aspetta quello che tutti sappiamo. Prepararsi al meglio e trovare tutte le energie possibili, l’11 di maggio è domani. Tutti sul pezzo».

E’ il momento di un primo bilancio: «Io credo si possa fare sempre meglio, però si può fare anche peggio. Penso che in tutti i lavori quando arrivi alla fine hai quello che ti meriti, senza trovare alibi, senza trovare scuse. Abbiamo migliorato la posizione di classifica dell’anno scorso, ci siamo conquistati qualcosa di storico in Coppa».

Alla fine del primo tempo il tecnico biancorosso ha detto qualcosa al direttore di gara in maniera piuttosto diretta, sotto accusa un colpo subito da Ubaldi ed un rigore piuttosto netto: «Non è stato un litigio. Io credo che un pugno in faccia non vada mai bene, anche perché Ubaldi era molto arrabbiato. Quello su Garetto era fallo netto. Certe situazioni vanno migliorate, vanno presi provvedimenti seri perché in questa categoria non c’è il Var, che può sopperire a qualche errore della terna arbitrale. Su due rigori e mezzo almeno uno ci stava e quella su Ubaldi era una situazione da sanzionare. Nei play-off ci sarà il Var».

