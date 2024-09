Buscè applaude il Rimini: “Vedo una squadra che va oltre le difficoltà”

Antonio Buscè applaude il gran colpo del suo Rimini a Perugia: “I ragazzi hanno fatto sia col Milan che a Perugia due prestazioni dove finalmente hanno raccolto due vittorie importantissime. Vedo una squadra che sa soffrire, una squadra che corre, supera le difficoltà, una squadra che non si risparmia. E per un allenatore è importantissimo. E poi è normale: a tutto l’ambiente Rimini, alla società, alla proprietà, allo staff, ai magazzinieri, a tutti quelli che lavorano perché comunque so il lavoro che fanno dietro a questi ragazzi. Quindi quando succedono queste serate in un campo difficile come quello di Perugia è una vittoria un po’ di tutti. Il rosso a Matos? Credo che un arbitro quando si gira in maniera così diretta col cartellino rosso abbia subito un’offesa importante, ma anche in undici contro undici la squadra stava tenendo bene”.