Buscè amaro dopo lo stop del Rimini: “Certi momenti della partita vanno gestiti meglio”

A fine gara Antonio Buscè mastica amaro dopo il ko interno (0-1) del Rimini in una delle gare più sentite dell’anno: “In generale abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo. Ai miei ragazzi dico sempre: “cerchiamo di gestire i momenti della gara”. E quello era un momento, a un minuto e mezzo dall’intervallo, sulla gestione di quel calcio piazzato a favore, sui 30-35 metri, bisognava comportarsi in un altro modo. Da lì è scaturito quel minuto e mezzo di follia: ripartenza, non riusciamo a fare un fallo, calcio d’angolo e gol. Nel secondo tempo abbiamo cercato di riprenderla e di arrivare al pareggio, creando situazioni anche importanti. La squadra ha sempre cercato di portare a casa comunque il pareggio, fino all’ultimo, e non ci siamo riusciti”.