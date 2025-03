Parte la prevendita per la partita Giana Erminio-Rimini , gara di andata della finale di Coppa Italia Serie C, in programma martedì 25 marzo alle 20:30 allo stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola. La vendita è attiva su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket autorizzati.

I prezzi dei biglietti per il Settore Ospiti (Tribuna Est) sono i seguenti:

Intero 10 euro (+ 1,83 euro diritti di prevendita)

Ridotto 8 euro (Donne, Over 65, Under 14: per tutti + 1,83 euro diritti di prevendita)

Gratis bambini fino a 4 anni non compiuti. La vendita per il settore ospiti chiuderà lunedì 24 marzo alle 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare per il settore ospiti.