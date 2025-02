Lunedì sera c’era una certa apprensione per le condizioni di salute di Gabriele Bellodi, uscito dal campo in barella dopo aver sbattuto schiena e testa a terra (in seguito a un intervento del compagno De Vitis) e con il collare cervicale. I primi riscontri sono negativi e le indagini effettuate all’ospedale subito dopo il contrasto di gioco non hanno evidenziato nulla di importante e quindi il giocatore è stato dimesso già in nottata. Bellodi avverte un certo indolenzimento, oggi sarà rivalutato: il peggio appare però scongiurato e quindi Bellodi potrebbe tornare ad allenarsi presto. Ieri mattina la squadra ha fatto un lavoro di scarico, in gruppo si è rivisto Semeraro.