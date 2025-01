Avanti piano: Colombi para un rigore a Magrassi e il Rimini fa 0-0 in casa del Milan Futuro

MILAN FUTURO-RIMINI: 0-0

MILAN FUTURO (3-4-1-2): Torriani; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Malaspina, Stalmach, D’Alessio (22′ st Bozzolan); Sandri (37’ st Sia); Magrassi, Ianesi. In panchina: Nava, Paloschi, Hodzic, Sala, Vos, Siman. Allenatore: Marco Bonera.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Bellodi, De Vitis (23’ pt Piccoli), Lepri, Longobardi; Garetto (13’ st Conti), Langella, Fiorini; Parigi, Gagliano (1’ st Cioffi). In panchina: Vitali, Ferretti, Gorelli, Lombardi, Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

AMMONITI: Magrassi, Quirini, Fiorini, Conti.

NOTE: Spettatori 200 circa. Angoli 3-1 per il Rimini.

Quarto 0-0 nelle ultime 5 partite di campionato (quinto nelle ultime 6 se si considera la semifinale di andata di Coppa Italia a Trapani) per il Rimini, che a Solbiate Arno, in casa del Milan Futuro gioca la solita partita ricca di ordine e di organizzazione difensiva. E anche questa ringrazia Simone Colombi, che nel cuore del primo tempo para a Magrassi un calcio di rigore concesso per un fallo di Fiorini su Quirini. Un Fiorini che era appena scalato nei tre difensori per l’ennesimo infortunio muscolare che al 23’ aveva tolto dai giochi De Vitis.