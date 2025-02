Arriva l’Ascoli e Buscè vuole il massimo dal Rimini: “C’è un avversario forte, con giocatori di categoria superiore”

La semifinale di Coppa Italia di martedì con il Trapani aleggia in ogni angolo di Rimini, e questo è un dato di fatto, e lo sa anche Antonio Buscé che, però, richiama tutti all’ordine verso la gara contro l’Ascoli (Romeo Neri, sabato alle 19.30). “È impensabile che qualcuno non abbia la testa al Trapani, ma prima abbiamo una partita importantissima con l’Ascoli e dobbiamo concentrarci solo ed esclusivamente su questa. Anche perché affrontiamo una squadra forte, con giocatori di categoria superiore, che ha cambiato allenatore da poco. Noi, però, dobbiamo pensare solo a noi stessi, cercando di fare nel migliore dei modi le cose che proviamo. Sono fiducioso, ho visto i ragazzi molto motivati “. Per quanto riguarda la formazione saranno out, oltre al solito Cernigoi, anche Brisku, Accursi e Semeraro.