“Arriva il Rimini e l’Imolese triplica il prezzo dei biglietti”: la denuncia del club biancorosso

“L’Imolese triplica il prezzo dei biglietti perché arriva il Rimini”. Il club biancorosso ha protestato in una nota con la Lega Nazionale Dilettanti. “La Rimini Calcio comunica di aver inviato, in data odierna, una nota ufficiale alla Lega Nazionale Dilettanti in merito al prezzo dei biglietti del settore ospiti per la gara di domenica a Imola. Il prezzo del tagliando è stato fissato a oltre 20 euro, più i diritti di prevendita, risultando triplicato rispetto ai 7 euro della gara precedente. Nessuna motivazione, nessun contesto che giustifichi un aumento del genere. Si tratta di un atteggiamento che definiamo, senza giri di parole, ingiustificato e oltraggioso nei confronti di chi vuole semplicemente sostenere la propria squadra”.