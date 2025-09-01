Arretrati non pagati: il Comune toglie il Romeo Neri al Rimini, che però potrà “riprenderselo” non appena salderà il debito

Nonostante una pec inviata venerdì dall’ufficio sport del Comune al Rimini Fc per ricordare l’invito ad effettuare il versamento di quanto dovuto per ottenere la concessione dello stadio Romeo Neri, questa mattina alle ore 12 il Comune non aveva ancora ricevuto gli gli importi richiesti di 17.464,58 euro per la rata d’affitto scaduta al 1° agosto e per 821,53 euro necessari per il ripristino del danno al tappetone incendiato nella partita con il Perugia della scorsa stagione (rata scaduta al 30 agosto). Per questo il Comune ha tolto l’impianto Romeo Neri al Rimini. Dal comune sottolineano comunque che, a differenza degli altri impianti sportivi comunali, per lo stadio Romeo Neri non sussiste il meccanismo della prelazione: quindi, quando la società procederà al pagamento delle rate (più la mora per il ritardo), potrà richiedere nuovamente l’utilizzo dello stadio.