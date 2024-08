Appello della presidente del Rimini: “Tifosi abbonatevi, abbiamo bisogno di voi”

Un appello ai tifosi a sottoscrivere l’abbonamento. Lo rivolge la presidente del Rimini Stefania Di Salvo in una lettera aperta: “Cara Famiglia del Rimini FC, l’inizio del campionato è finalmente alle porte. In questi giorni stiamo ultimando la preparazione e i dettagli organizzativi per la seconda stagione alla guida del nostro amato club che rappresenta la stupenda città di Rimini.

Senza mezzi termini e giochi di parole, vi scrivo chiedendo il vostro sostegno. Vi chiedo di abbonarvi numerosi per vedere le partite al Romeo Neri: la squadra ha bisogno di tutti voi!

I principi fondanti del nostro progetto societario sono chiari: vogliamo rendere il Rimini FC uno dei club più virtuosi e sostenibili nel panorama calcistico italiano. Lo stiamo facendo investendo a 360 gradi su infrastrutture, vivaio e prima squadra.

Con impegno e determinazione stiamo trasformando in fatti concreti gli obiettivi che avevamo comunicato un anno fa a partire dai nuovi importanti progetti che serviranno da fondamenta per il nostro futuro. Chiedo il vostro supporto per proseguire insieme verso la nostra nuova destinazione.

Partiamo proprio dalle infrastrutture. Il centro sportivo è realtà e lo stadio ormai non è più un’utopia. A brevissimo vi presenteremo la nuova casa del Rimini FC che nascerà nella cittadella dello sport ex area Ghigi. Avremo a disposizione una struttura che oggi anche in categorie superiori poche squadre possono vantare. Siamo in prima linea nel progetto stadio che ha appena passato un importante iter burocratico. A un anno dal nostro arrivo siamo riusciti a puntellare due investimenti così importanti: questo credo vada oltre le aspettative di tutti.

Continuiamo con il vivaio e la prima squadra. I grandi passi in avanti nel settore giovanile si inizieranno a vedere col tempo, in particolare con il centro sportivo e grazie alle professionalità che in parte già siamo riusciti a portare in città. La nostra società vanta un gruppo dirigenziale con un’esperienza di altissimo livello nello sviluppo di talenti e non ho dubbi che ci toglieremo tante soddisfazioni.

Parlando di prima squadra, a differenza della stagione passata, siamo riusciti ad allestire un gruppo forte e competitivo con anticipo. A mio avviso, la squadra è stata costruita con metodo e intelligenza, e sono convinta che il nostro Rimini sia terreno fertile per esaltare le qualità e valorizzare le potenzialità dei nostri calciatori: basti pensare alle recenti “cessioni eccellenti” che l’anno scorso erano tutt’altro che acquisizioni di top player. Le ultime due settimane di mercato potrebbero offrire ulteriori opportunità per noi, che alle giuste condizioni, saremo pronti a cogliere.

Non vi parlo da Presidente Di Salvo, ma da tifosa Stefania.

Dobbiamo sostenere il Rimini FC, dobbiamo sostenere i nostri ragazzi e ragazze. Abbonatevi! Io ci credo e continuerò a essere presente.

Grazie, buon Ferragosto e FORZA RIMINI SEMPRE”.