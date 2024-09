Anche il vecchio Rimini ha tradito nell’avvio di questa stagione

Antonio Buscè ha provato ad aggrapparsi al vecchio Rimini. Sabato con il Pescara il tecnico biancorosso ha scelto una strada in apparenza più sicura visto che la classifica non era granchè dopo un punto in due partite. Ma il risultato non è arrivato segno che in questo momento non è stato ancora trovato il bandolo della matassa.

Le scelte di Buscè

Nelle prime due partite contro il Carpi al “Cabassi” e la Virtus Entella al “Romeo Neri” l’allenatore campano aveva impiegato otto giocatori nuovi nell’undici iniziale, quattro per partita. Contro gli emiliani Longobardi, Falbo, Parigi e Cioffi. Invece contro i liguri Cinquegrano, De Vitis, Fiorini e Cioffi. Insomma c’era già stata la tendenza di andare sul sicuro gettando nella mischia un Rimini per certi versi simile all’anno scorso. Ma con il Pescara questa tendenza è stata ancora più marcata visto che gli unici due volti nuovi sono stati Longobardi e Cioffi. Come dire che più di percorrere la strada vecchia non si può fare. La verità è che mancano gli attori principali della cavalcata di un anno fa che portarono il Rimini ad una bella rimonta fino alla qualificazione ai play-off con il passaggio del primo turno. E al momento non sono ancora venuti fuori i nuovi attori cioè coloro che non dovrebbero far rimpiangere i vari Pietrangeli, Lamesta e Morra. Insomma il vecchio Rimini ha un po’ tradito in questo avvio di stagione, ora non ci sarebbe da meravigliarsi se Buscè nelle prossime gare dovesse ricorrere ad un rimpasto più deciso.

Arbitro della gara di Lucca

L’incontro di lunedì sera al “Porta Elisa” di Lucca, campo da sempre poco benevolo con i biancorossi, è stato assegnato ad Enrico Gemelli di Messina. Gli assistenti saranno Veronica Martinelli di Seregno e Mario Pinna di Oristano.

Dal campo

Ieri la ripresa degli allenamenti. Out Chiarella ma è avviato verso il recupero, Lepri e Cioffi: per questi ultimi due si aspetta l’esito dell’ecografia dopo i problemi muscolari accusati contro il Pescara.