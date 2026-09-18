Alvisi, un concreto visionario: “Vogliamo portare diecimila persone a vedere il Rimini”

Ci sono persone che il calcio lo vivono. E poi ci sono persone che lo sognano. Massimiliano Alvisi appartiene alla seconda categoria. Sedersi davanti a lui e parlare di Rimini significa entrare dentro una storia che inizia molto prima di un incarico da direttore generale: comincia in curva Est, con il cuore di un tifoso e i gol di bomber Telesio, quando il biancorosso era soprattutto una fede. Da allora sono passati anni, sono arrivate le emozioni fortissime della B, le cadute, le delusioni, la rifondazione e la voglia di ricominciare. Oggi Alvisi, che il 14 ottobre compirà 50 anni, guarda oltre il presente, con gli occhi di chi immagina ciò che ancora non c’è. Un visionario. Però tremendamente concreto. Il suo sogno ha bisogno di una squadra per diventare realtà: il Rimini e la sua gente, perché il futuro biancorosso, prima ancora che sul campo, dovrà nascere dall’abbraccio di una città.