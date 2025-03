Acuto di Cioffi all’81’: il Rimini vince 1-0 in casa della Giana Erminio e ipoteca la Coppa Italia Serie C

GIANA ERMINIO-RIMINI: 0-1

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Scaringi, Ferri (41’ st Ballabio), Alborghetti; Previtali (1’ st Colombara), Nichetti, Marotta, Pinto (35’ st Capelli), De Maria; Lamesta, Stuckler. In panchina: Pirola, Moro, Capelli, , Avinci, Pala, Pirotta, Bassanini, Piazza, Renda. Allenatore: Andrea Chiappella.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Cinquegrano (47’ st Bellodi), Fiorini (19’ st Malagrida), Langella, Garetto (1’ st Conti), Longobardi; Parigi, Cioffi (47’ st Leonardi). In panchina: Ferretti, Colombi, Falbo, Semeraro, De Vitis, Piccoli, Lombardi, Gagliano, Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

ARBITRO: Turrini di Firenze; dal 25’ st Drigo di Portogruaro.

RETE: 36’ st Cioffi.

AMMONITO: Cioffi.

NOTE: Spettatori paganti 3.588 per un incasso di 31.715 euro. Angoli: 8-5 per la Giana Erminio

Il Rimini vince 0-1 la finale d’andata in casa della Giana Erminio e mette una seria ipoteca sulla vittoria della sua prima Coppa Italia Serie C. Per conquistarla, sarà sufficiente non perdere martedì 8 aprile nella sfida di ritorno che si giocherà al Romeo Neri con inizio alle ore 20.30.

Nel primo tempo il Rimini si fa vedere prima su palla inattiva (corner lungo di Cioffi al 28’, uscita a vuoto di Mangiaopoco e sponda di Longobardi che attraversa tutta la porta senza che nessuno metta palla dentro) e poi con un gran tiro di Fiorini da 25 metri al 41’ deviato dalla schiena di Nichetti e deviato miracolosamente dal portiere di casa. Nel mezzo grande chance per la Giana Erminio: Megelaitis salva sulla linea un destro a colpo sicuro di Pinto su assist di Lamesta al 32’. Vitali usa per la prima volta le mani al 51’: splendida la deviazione in corner sul tiro angolatissimo dai 18 metri di Stuckler.

Poco prima dell’ora di gioco, l’arbitro Turrini inciampa su De Maria steso a terra e gli si gira il ginocchio: il fischietto di Firenze prova a continuare ma dopo poco, al 64’, deve lasciare il campo. Al suo posto va ad arbitrare il quarto ufficiale. Più o meno in contemporanea nel Rimini entra Malagrida: la sua salita permette ai biancorossi di prendere in mano il gioco, cosa non fatta fino a quel momento. E all’81’ il Rimini passa con Cioffi al termine di un contropiede ben costruito, con un’assistenza geniale di Parigi che permette all’attaccante esterno di andare in uno contro uno con Ferri e di fulminare Mangiapoco. La Giana va a un passo dal pareggio all’85’ con De Maria: Gorelli devia in corner. Proprio sugli sviluppi, De Maria spara di esterno sinistro fuori di poco. Quindi gli 8 minuti di recupero, con il Rimini che gestisce bene e porta a casa la vittoria.