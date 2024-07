Abbonamenti Rimini: via alla vendita libera

Campagna abbonamenti al via sotto lo slogan: “Solo tu fai battere il mio cuor”.

Le tessere potranno essere sottoscritte allo stadio Romeo Neri, online su vivaticket o alla Tabaccheria Pruccoli: stando a quanto scritto sul comunicato, le tessere sono valide per tutte le 19 partite casalinghe.

Due fasi

La prima inizierà oggi e terminerà a Ferragosto. Riguarderà la prelazione per i vecchi abbonati con conferma del posto e anche la vendita libera per i nuovi abbonati nei posti non in prelazione.

Seconda fase, con vendita libera di tutti gli abbonamenti, al via dal 16 agosto.

Prezzi

Curva Est: prelazione 85 euro, vendita libera 120 euro. Distinti: prelazione 145 euro, vendita libera 165 euro. Ridotto: prelazione 130 euro, vendita libera 150 euro. Tribuna laterale: prelazione 175 euro, vendita libera 205 euro. Ridotto: prelazione 155 euro, vendita libera 175 euro. Tribuna centrale: prelazione 265 euro, vendita libera 285 euro. Ridotto: prelazione 235 euro, vendita libera 255 euro.Tribuna centralissima: prelazione 345 euro, vendita libera 375 euro. Ridotto: prelazione 300 euro, vendita libera 330 euro.

