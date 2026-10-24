«A Imola si vedrà un grande Rimini»: parola di Roberto

Edoardo Roberto approccia il big match di domani con qualche rammarico e molte certezze. Il portiere dei biancorossi contro il Sanpaimola ha perso l’imbattibilità interna a quota 294 minuti, ma non ci sono strascichi particolari, tant’è che guarda alla sfida di Imola con grande fiducia. Il 23enne estremo difensore di Senigallia riflette con molta serenità, ma anche determinazione, su quanto accaduto: «Arriviamo a questa importante sfida dopo una sconfitta, è vero, ma ci siamo allenati bene durante la settimana e non solo, stiamo facendo un gran lavoro dall’inizio dell’anno. Affronteremo una squadra forte, ben organizzata, ma cercheremo di fare una grande partita, su questo vorrei rassicurare tutti. Nelle fila della formazione imolese conosco bene Antonio Broso, abbiamo giocato insieme una stagione, è molto bravo. I rossoblù stanno andando forte, non hanno mai perso, sarà una partita tosta, ma daremo del filo da torcere, su questo si può stare sicuri».