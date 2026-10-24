«A Imola si vedrà un grande Rimini»: parola di Roberto

Edoardo Roberto approccia il big match di domani con qualche rammarico e molte certezze. Il portiere dei biancorossi contro il Sanpaimola ha perso l’imbattibilità interna a quota 294 minuti, ma non ci sono strascichi particolari, tant’è che guarda alla sfida di Imola con grande fiducia. Il 23enne estremo difensore di Senigallia riflette con molta serenità, ma anche determinazione, su quanto accaduto: «Arriviamo a questa importante sfida dopo una sconfitta, è vero, ma ci siamo allenati bene durante la settimana e non solo, stiamo facendo un gran lavoro dall’inizio dell’anno. Affronteremo una squadra forte, ben organizzata, ma cercheremo di fare una grande partita, su questo vorrei rassicurare tutti. Nelle fila della formazione imolese conosco bene Antonio Broso, abbiamo giocato insieme una stagione, è molto bravo. I rossoblù stanno andando forte, non hanno mai perso, sarà una partita tosta, ma daremo del filo da torcere, su questo si può stare sicuri».

Peccato per quella imbattibilità persa al “Romeo Neri” dopo 294 minuti: «Prima o poi doveva succedere, certo, meglio se non fosse successo. Non prendere gol è sempre bello, ora però abbiamo subito la possibilità di cancellare tutto andando a vincere a Imola».

Dunque Roberto guarda avanti con grande fiducia, sempre più contento di aver scelto Rimini: «Quando mi è stata proposta la possibilità di giocare in una piazza come questa, chance per nulla scontata, non ci ho pensato su due volte, perché Rimini è una piazza storica, grande e molto importante, ho trovato una società che punta a fare un campionato ambizioso, c’è consapevolezza degli obiettivi da centrare e vedo tanto entusiasmo».

Sulla sconfitta casalinga contro il Sanpaimola, così Roberto: «Abbiamo preso gol quando è calata l’attenzione come reparto penso che tutti stiano facendo un gran lavoro, dobbiamo solo evitare le disattenzioni e quindi gli errori che ne conseguono, ma ogni settimana le cose cambiano, si può già voltare pagina in fretta, è questa la grande opportunità che ti dà il calcio, e noi lo faremo a Imola».