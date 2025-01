Rimini “Uniti per Gianluca Vialli”: sabato 18 gennaio si uniscono sport e solidarietà

Ex compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria, dell’ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus o della Nazionale azzurra, campioni di altre discipline sportive, società professionistiche e non di calcio e basket provenienti da diverse regioni e dal territorio: tutti “Uniti per Gianluca Vialli” a Rimini.

E’ questo il titolo di un’intera giornata in ricordo e in omaggio all’ex grande calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea Nazionale Azzurra in programma sabato 18 gennaio. Un evento organizzato dall’associazione “We Play” in collaborazione con Mario Fucili, con il sostegno de Le Befane Shopping Centre e il patrocinio del Comune di Rimini, che si articolerà in quattro momenti che si propongono di celebrare uno dei più grandi personaggi della storia del calcio italiano e mettere in campo grazie alla spinta di tanti volti noti dello sport tricolore azioni concrete per aiutare la medicina e in particolare la ricerca oncologica.

Presente anche la Nazionale Italiana Non Profit, ente che unisce sport e beneficenza attraverso la testimonianza di campioni dello sport e del sociale. Tra le sue fila, nelle vesti di ct Cesare Prandelli e di ct onorario Alberto Zaccheroni, la Nazionale Non Profit sarà rappresentata a Rimini dal suo presidente Angelo Fasola e dal co-founder Carlo Carmine. La Nazionale donerà una maglia ufficiale intitolata a Gianluca Vialli.

Grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Ausl Romagna, nella mattinata di sabato una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati e bianconeri farà visita all’ospedale Infermi di Rimini. Dove ad attenderla e ad accompagnarla nei vari reparti troverà la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi.