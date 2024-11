Rimini. Rissa con pugni, calci, denunce e squalifiche in 3a Categoria

Sulla sponda morcianese resteranno in borghese fino al 18 novembre Davide Bartolomei per “aver partecipato attivamente e con particolare veemenza a una mischia rissosa che ha coinvolto tesserati di entrambe le squadre” ed Enrico Ceccaroni per “aver sferrato un pugno a un avversario, intervenendo dopo simile condotta di un suo compagno di squadra in danno di altro avversario”.

Invece “per aver partecipato fattivamente e con particolare veemenza a una mischia rissosa” sono stati squalificati Nicolo Ciuffoli, Samuele Crescentini ed Elia Magnante, sempre dell’Academy. E della società biancazzurra fa parte anche Filippo Fraternali, il dirigente che dispositivo alla mano, è stato inibito fino al 10 febbraio perché “lungi dall’intervenire per sedare gli animi, colpiva a sua volta il calciatore che, da terra, si era rialzato e tentava di fuggire e lo colpiva non a mani nude ma servendosi della bandierina di segnalazione”.

Nove giocatori squalificati, tre dei quali per otto mesi, uno fino al 2 dicembre e cinque fino al 18 novembre, un dirigente inibito fino a febbraio 2025 e 400 euro di multa. E’ il “bollettino di guerra” di quanto avvenuto tra Real Morciano e Academy Riccione. Ma non finisce qui: c’è pure una denuncia ai Carabinieri.

«Giocatori e dirigente hanno sbagliato - sottolinea il presidente dell’Academy, Tamara Tinti - ma passare per quelli che hanno fatto scoppiare la rissa, non corrisponde alla realtà dei fatti. Un giocatore del Real Morciano, che si trovava fuori dal terreno di gioco, è entrato in campo, si è diretto verso il nostro capitano e gli ha sferrato un pugno in viso costringendolo a recarsi al pronto soccorso (il giocatore ha sporto denuncia ai Carabinieri, ndr) da lì è partito quello spettacolo indegno per cui chiediamo scusa. Stiamo raccogliendo tutte le carte perché faremo ricorso. Vogliamo leggere gli atti e capire perché sono stati usati due pesi e due misure».